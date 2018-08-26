Bülent Korkmaz: "Bütün olumsuzluklara rağmen..." – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    : "Bütün olumsuzluklara rağmen..."

    Bülent Korkmaz: "Bütün olumsuzluklara rağmen..."

    Antalyaspor , yaşadıkları olumsuzluklara rağmen 'de 'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Bütün olumsuzluklara rağmen, transferin olmaması, sakat ve cezalı oyuncuların bulunmasına rağmen, bir takımın burada çıkıp kazanması çok önemli." dedi.

    Takımda bu sezon ilk kez oynayan oyuncuların bulunduğunu ayrıca uzun süreli sakatlıktan dönen isimlerin görev aldığını vurgulayan Korkmaz, "Kazanmasalardı da aynısını söyleyecektim. Böyle oyunculara sahip olduğum için çok mutluyum. Bu kadar sorunlara rağmen bir insanın mutlu olması düşündürücü." ifadelerini kullandı.

    Antalyaspor olarak hedeflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Korkmaz, "Mücadele edip ayakta kalabilmek. Bizler bunu yapıyoruz. İnşallah bütün Antalya halkı buna sahip çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 27.8.2018 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bülent Korkmaz: "Bütün olumsuzluklara rağmen..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN