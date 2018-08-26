Bülent Korkmaz: "Bütün olumsuzluklara rağmen..."
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Bütün olumsuzluklara rağmen, transferin olmaması, sakat ve cezalı oyuncuların bulunmasına rağmen, bir takımın burada çıkıp kazanması çok önemli." dedi.
Takımda bu sezon ilk kez oynayan oyuncuların bulunduğunu ayrıca uzun süreli sakatlıktan dönen isimlerin görev aldığını vurgulayan Korkmaz, "Kazanmasalardı da aynısını söyleyecektim. Böyle oyunculara sahip olduğum için çok mutluyum. Bu kadar sorunlara rağmen bir insanın mutlu olması düşündürücü." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor olarak hedeflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Korkmaz, "Mücadele edip ayakta kalabilmek. Bizler bunu yapıyoruz. İnşallah bütün Antalya halkı buna sahip çıkar." değerlendirmesinde bulundu.
- 27.8.2018 00:30
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Bülent Korkmaz: "Bütün olumsuzluklara rağmen..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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