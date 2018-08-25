Antalya’dan tatsız prova – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’dan tatsız prova

    Antalya’dan tatsız prova
    'la deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, 3. Lig takımlarından Serik Bld. ile hazırlık maçında karşılaştı. ekibi, yedek ağırlıklı ve U21 oyuncularından oluşan kadroyla çıktığı maçta golsüz berabere kaldı.
    1. 25.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya’dan tatsız prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN