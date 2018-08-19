Antalyaspor akademi açtı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    akademi açtı

    Antalyaspor akademi açtı
    , 'da futbol akademisi kurdu. G.Saray, F.Bahçe, , ve 'in ardından Diyarbakır'da akademi kuran ekibi, açılışı 8 Eylül'de Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde yer alan Seyran Spor Tesisleri'nde yapacak.
    1. 19.8.2018
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