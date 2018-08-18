Antalya’da 2 eksik – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’da 2 eksik

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>’da 2 eksik
    'yı ağırlayacak , kritik maç öncesi eksik oyuncularının sıkıntısını yaşıyor. Maddi kriz nedeniyle ligde dar bir kadroyla mücadele eden kırmızı-beyazlılarda, kırmızı kart cezalısı Charles'ın yanı sıra sakat Zeki oynamayacak.
    1. 18.8.2018
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