Charles’a 3 maç ceza – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Charles’a 3 maç ceza

    Charles’a 3 maç ceza

    , Antalyasporlu Charles'a acımadı.

    , Antalyasporlu Charles'a acımadı. , 'de ile oynanan karşılaşmada, maçın hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 3 maç men cezası verdi. Ayrıca 13 bin lira da para cezası uyguladı.

    1. 17.8.2018
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