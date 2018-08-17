Charles’a 3 maç ceza

PFDK, Antalyasporlu Charles'a acımadı. Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de Kayseri ile oynanan karşılaşmada, maçın hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 3 maç men cezası verdi. Ayrıca 13 bin lira da para cezası uyguladı.