Charles’a 3 maç ceza
PFDK, Antalyasporlu Charles'a acımadı.
PFDK, Antalyasporlu Charles'a acımadı. Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de Kayseri ile oynanan karşılaşmada, maçın hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 3 maç men cezası verdi. Ayrıca 13 bin lira da para cezası uyguladı.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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