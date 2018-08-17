‘Acil transfer lazım’ – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ‘Acil lazım’

    ‘Acil <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> lazım’

    Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, istedi.

    Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, istedi. Korkmaz "Bu sene geçen seneye göre oynayan 4 oyuncu gitti ama yok. Genç oyuncular var ama bu süreç böyle devam edemez. Gençler çok ağır yük altına girerler. O yükü kaldırmaları çok zor" şeklinde isyan etti.

    1. 17.8.2018
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