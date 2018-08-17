Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, transfer istedi. Korkmaz "Bu sene geçen seneye göre oynayan 4 oyuncu gitti ama transfer yok. Genç oyuncular var ama bu süreç böyle devam edemez. Gençler çok ağır yük altına girerler. O yükü kaldırmaları çok zor" şeklinde isyan etti.