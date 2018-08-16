Antalyaspor'da 2 eksik
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'da 2 eksik

    Antalyaspor'da 2 eksik

    'un sahasında ile oynayacağı maçta Charles kart cezası, Zeki de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

    , Sezonu'nun ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Lige deplasmanında mağlubiyetle başlayan kırmızı beyazlılar, sahasında oynayacağı ilk karşılaşma olan Atiker Konyaspor maçında galibiyeti hedefliyor. Karşılaşmada kart cezası nedeniyle Charles ile sakatlığı devam eden Zeki forma giyemeyecek.
    Antalyaspor yönetimi maçta taraftarların tribünü doldurarak, takımı 90 dakika desteklemesi çağrısı yaptı.

    1. 16.8.2018 13:06
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