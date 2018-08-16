Antalyaspor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Lige Kayseri deplasmanında mağlubiyetle başlayan kırmızı beyazlılar, sahasında oynayacağı ilk karşılaşma olan Atiker Konyaspor maçında galibiyeti hedefliyor. Karşılaşmada kart cezası nedeniyle Charles ile sakatlığı devam eden Zeki forma giyemeyecek.

Antalyaspor yönetimi maçta taraftarların tribünü doldurarak, takımı 90 dakika desteklemesi çağrısı yaptı.