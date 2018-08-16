Antalyaspor'da 2 eksik
ANTALYASPOR'un sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta Charles kart cezası, Zeki de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Antalyaspor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Lige Kayseri deplasmanında mağlubiyetle başlayan kırmızı beyazlılar, sahasında oynayacağı ilk karşılaşma olan Atiker Konyaspor maçında galibiyeti hedefliyor. Karşılaşmada kart cezası nedeniyle Charles ile sakatlığı devam eden Zeki forma giyemeyecek.
Antalyaspor yönetimi maçta taraftarların tribünü doldurarak, takımı 90 dakika desteklemesi çağrısı yaptı.
- 16.8.2018 13:06
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Kesik üçlü Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi hırs bastı!
Toplam 9
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murat tarık tolga ahmet carole selçuk eren belhanda feghouli hemen gitmeli.
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Bir katkı da Carole’den
Toplam 3
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murat tarık tolga ahmet carole selçuk eren belhanda feghouli hemen gitmeli.
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Akhisarspor Rizespor'a kilitlendi
Toplam 1
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UGURR 2 1 YENİLDİ 1 0 DEGİL
Antalyaspor'da 2 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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