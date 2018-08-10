Antalyaspor'da tek eksik Zeki
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'da tek eksik

    Antalyaspor'da tek eksik Zeki

    ?'un, sezonun ilk haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki antrenmana, kırmızı beyazlılar koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalıştı. Teknik direktör yönetiminde 3 gruba ayrılan kırmızı beyazlılar yarım sahada taktik maçı yaptı.

    Korkmaz, futbolcularından takım halinde savunma yaptıktan sonra hızlı hücumlarda etkili ataklar yapmasını istedi.

    , Kayserispor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

    1. 10.8.2018 11:26
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