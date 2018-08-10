Antalyaspor'da tek eksik Zeki
?ANTALYASPOR'un, sezonun ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada, Zeki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki antrenmana, kırmızı beyazlılar koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 3 gruba ayrılan kırmızı beyazlılar yarım sahada taktik maçı yaptı.
Korkmaz, futbolcularından takım halinde savunma yaptıktan sonra hızlı hücumlarda etkili ataklar yapmasını istedi.
Zeki, Kayserispor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
- 10.8.2018 11:26
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
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