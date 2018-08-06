Antalya derbisi Alanya’nın 2-0 – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    derbisi Alanya’nın 2-0

    Antalya derbisi Alanya’nın 2-0
    , hazırlık maçında 'u 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada turuncu-yeşillilerin gollerini; 89'da penaltıdan Emre Akbaba, 90+1'de Efecan Karaca kaydetti. Günün diğer hazırlık maçında , 'ni 1-0 yendi.
    1. 6.8.2018
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