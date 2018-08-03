Salondaki zorlu antrenman neşeli bitti
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Salondaki zorlu antrenman neşeli bitti

    Salondaki zorlu antrenman neşeli bitti

    , günün ilk çalışmasını sabah salonda yaptı. Futbolcular, çalışmanın ardından kendilerini havuza attı.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleşen antrenmanda profesyonel futbol takımı, kuvvet çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, daha sonra sırayla fitness aletlerini kullanarak antrenmanı tamamladı. Sıcak havaya rağmen kırmızı beyazlı futbolcular fitness salonunda büyük efor sarf etti ve programlanan çalışmayı eksiksiz yaptı. Zorlu geçen antrenman, neşeli sonlandı.

    HOCALARI DA HAVUZA ATTILAR

    Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının alkışlarıyla sona eren çalışmanın ardından futbolcular, kendilerini salonun yanındaki havuza attı. Futbolcular, fitness salonunda çalışmayı eksiksiz yapmaları için kendilerini sürekli kontrol altında tutan antrenörlerden Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu ve Tamer Sivrikaya'yı da havuza attı.

    1. 3.8.2018 15:09
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