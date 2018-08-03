Salondaki zorlu antrenman neşeli bitti
ANTALYASPOR, günün ilk çalışmasını sabah salonda yaptı. Futbolcular, çalışmanın ardından kendilerini havuza attı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleşen antrenmanda profesyonel futbol takımı, kuvvet çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, daha sonra sırayla fitness aletlerini kullanarak antrenmanı tamamladı. Sıcak havaya rağmen kırmızı beyazlı futbolcular fitness salonunda büyük efor sarf etti ve programlanan çalışmayı eksiksiz yaptı. Zorlu geçen antrenman, neşeli sonlandı.
HOCALARI DA HAVUZA ATTILAR
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının alkışlarıyla sona eren çalışmanın ardından futbolcular, kendilerini salonun yanındaki havuza attı. Futbolcular, fitness salonunda çalışmayı eksiksiz yapmaları için kendilerini sürekli kontrol altında tutan antrenörlerden Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu ve Tamer Sivrikaya'yı da havuza attı.
- 3.8.2018 15:09
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 4
Yorum
5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Toplam 1
Yorum
5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 6
Yorum
5323417160 yollarini sasirmislardir :D
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