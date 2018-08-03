Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Antalyaspor eski yönetimi ile anlaşarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelirlerimize konulan temliği kaldırdık" dedi.

Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından TFF gelirlerine temlik konulan kırmızı beyazlı ekipte anlaşma sağlanarak temlik problemi aşıldı. TFF'den gelecek 12 milyon lirayı kullanabileceklerini açıklayan Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Ali Şafak Öztürk yönetimi ile anlaştık. Gelecek olan para kulübümüzü oldukça rahatlatacak. Bunun yanında akaryakıt istasyonu arazisinin de ihalesi tamamlanmak üzere. Vergiler ödendikten sonra yaklaşık 13 milyon lira gelir sağlayacağız. Bu ay içerisinde 25 milyon lirayı kasamıza koymayı hedefliyoruz. Yaşanan son gelişmeler kulübümüze büyük moral sağladı" dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Arıcı, sol açık ve forvet bölgelerine takviye yapacaklarını belirterek, "Ligimizden yabancı bir forvet oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. Olcan Adın'ın transfer iddiaları hakkında bilgi veren Arıcı, "Olcan ile herhangi bir ilgimiz yok. Gündemimizde olan bir isim değil" dedi.

TARAFTARIMIZ TAKIMA SAHİP ÇIKSIN

Taraftara destek çağrısında bulunan Arıcı, "Biz bu takımla geçen sezonu 9'uncu sırada tamamladık. Takımdan ayrılanlar oldu fakat iskelet kadroyu koruduk, önemli transferler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında alt yapıdan 3 futbolcu takıma katıldı. Bu sezon daha iyi olacağız. Taraftarımız takıma sahip çıksın, kombine ve localarını alsınlar. Mağazalarımızdan alış veriş yapsınlar" diye konuştu.