Antalyaspor taktik çalıştı
SPOR Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis sezonu öncesi hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, taktik antrenman yaptı.
Antalyaspor, Erzurum ve Hollanda kamplarının ardından lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana Antalyaspor'un U21 takımımı da katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, beşe iki oyunuyla davam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, daha sonra takımı 2 gruba ayırdı. Her iki grup da farklı sahalarda U21 takımına karşı taktik çalışması yaptı.
Antalyaspor, hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 3.8.2018 10:12
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Sheidaev ayrılmak üzere
Toplam 2
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eray 3.forvet yok nasıl ayrılsın ki ?
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Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!
Toplam 1
Yorum
para yok ya.neyin tiribi.8-9 a verin para yok ya.neyin tiribi.8-9 a verin
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Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi
Toplam 2
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savas Ospina Fabriden 5 tolgada 15 gömlek üstün kaleci.Yani kaleci alacaksınız çuval değil.Tolga ile olmaz.
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