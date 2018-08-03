Antalyaspor, Erzurum ve Hollanda kamplarının ardından lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana Antalyaspor'un U21 takımımı da katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, beşe iki oyunuyla davam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, daha sonra takımı 2 gruba ayırdı. Her iki grup da farklı sahalarda U21 takımına karşı taktik çalışması yaptı.

Antalyaspor, hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.