Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri, dün akşam TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Ceylan, MATSOB Başkanı Cengiz Haydar Barut ve L'oceanica Beach Resort'ün sahibi Mustafa Kılıç ile bir araya geldi. Toplantıda, mali anlamda süregelen olaylar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Antalyaspor'un bu süreci en kısa sürede atlatabilmesi amacıyla turizm sektörünün nasıl destek olabileceği, hangi faaliyetlerde bulunabileceği konuşuldu.



Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, güçlü bir Antalyaspor'un, turizmin de itici gücü olacağının altını çizerek, son dönemde yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılmasında turizm camiasından maddi ve manevi destek istedi. Cihan Bulut, "Antalyaspor, şehrimizin en önemli ortak değeridir, Antalyaspor'un sahip olduğu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Avrupa'nın en iyi birkaç tesisinden biridir. Böyle bir tesise ve alt yapıya sahip, bünyesinde birçok turizm tesisini barındıran bir şehrin takımı olan Antalyaspor'un, futbolda daha iyi yerlerde olması gerekir" şeklinde konuştu.



"Şehrin ortak değeri"



Toplantıya katılan turizm sektörü temsilcileri de, başarılı bir Antalyaspor'un, Antalya'nın tanıtımına çok önemli katkısı olacağını ve zaman içinde turizm için de itici güç haline geleceğini vurgulayıp, Antalya'nın en önemli markası olan Antalyaspor'a ve Antalyaspor yönetimine maddi manevi 'Tam Destek' sloganıyla önümüzdeki birkaç gün içinde yapacakları girişimlerle, Antalyaspor'a her konuda ve her mecrada destek kampanyası başlatma sözü verdi.

Ayrıca, 2018 - 2019 sezonunda Antalyaspor'un evinde oynayacağı ilk maç olan Konyaspor karşılaşması öncesinde, turizm sektörü temsilcileri ve otelcilerle Antalyaspor futbolcu ve yöneticilerin bir moral yemeğinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

