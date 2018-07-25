Antalyaspor ormanda bisiklet turu yaptı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ormanda bisiklet turu yaptı

    Antalyaspor ormanda bisiklet turu yaptı

    Antalyasporlu futbolcular kampındaki son hazırlık maçı öncesinde ormanlık alanda bisiklet turu yaptı.

    kampındaki son hazırlık maçında ile karşılaşacak olan 'da futbolcular, ormanlık alanda bisiklet turu yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maç öncesi taktik bilgileri de futbolculara antrenman sahasında anlattı. Karşılaşma, Antalyaspor'un antrenmanlarını yaptığı kompleks içerisindeki sahada TSİ 19.00'da başlayacak. Antalyaspor, Hollanda kampında bundan önceki hazırlık maçlarında Fortuna Sittard'ı 1-0, Kuwait Sort'u 4-0 yenmiş, FC Silvolde ile de golsüz berabere kalmıştı.
    1. 25.7.2018 16:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor ormanda bisiklet turu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN