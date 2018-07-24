Antalyaspor’dan sessiz prova: 0-0
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’dan sessiz prova: 0-0

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’dan sessiz prova: 0-0

    , kampındaki üçüncü hazırlık maçında Silvolde takımı ile golsüz berabere kaldı.

    hazırlıklarını 'da sürdüren , Silvolde takımı ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma, 'un kamp çalışmalarını yaptığı kompleksteki sahada oynandı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibi Silvolde karşısında Ferhat Kaplan (Ozan Evrim Dk.55), Akın Akman, Bahadır Öztürk, Chico, Birkan Öksüz ( Dk.46), William Vainqueur (Charles Dk.46)(Celustka Dk.83), Osman Çelik, Mustafa İnan, Serdar Özkan (Macion Dk.60), Danilo (Hakan Özmert Dk.31) (Drole Dk.55) ve Halim Terry ie mücadele etti.
    Maçın her iki yarısında da rakibine oranla çok üstün oynayan , girdiği pozisyonları gole çeviremedi.
    1. 24.7.2018 09:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan sessiz prova: 0-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN