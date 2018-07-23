Antalyaspor farklı kazandı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda’da yaptığı hazırlık maçında KuwaitSport’u 4-0 yendi.
Antalyaspor, KuwaitSport karşısına şu 11 ile çıktı: "Ferhat (dk. 46 Ozan), Nazım (dk. 67 Salih), Celustka (dk. 60 Bahadır), Diego (dk. 60 Chico), Birkan (dk.46 Musa), William (dk.60 Harun), Hakan (dk.60 Osman), Charles (dk.60 Yekta), Danilo (dk. 67 Mustafa İnan), Maicon (dk.60 Serdar), Doukara (dk.60 Halim)"
Rakip takım karşısında baştan sona üstün oynayan Antalyaspor, maç boyunca kalesinde ciddi bir tehlike yaşamadı. Kırmızı-beyazlı takımı Almanya Hiljanda'da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Antalya'dan gelen taraftarlar da destekledi.
- 23.7.2018 09:53
- Güncelleme: 23.7.2018 09:55
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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