Antalyaspor farklı kazandı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    farklı kazandı

    Antalyaspor farklı kazandı

    , hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü ’da yaptığı hazırlık maçında ’u 4-0 yendi.

    'da hazırlıklarına devam eden , hazırlık maçında karşılaştığı takımını Danilo (2), Doukara ve Bahadır'ın golleriyle 4-0 yendi.

    Antalyaspor, KuwaitSport karşısına şu 11 ile çıktı: "Ferhat (dk. 46 Ozan), Nazım (dk. 67 Salih), Celustka (dk. 60 Bahadır), Diego (dk. 60 Chico), Birkan (dk.46 Musa), William (dk.60 Harun), Hakan (dk.60 Osman), Charles (dk.60 Yekta), Danilo (dk. 67 Mustafa İnan), Maicon (dk.60 Serdar), Doukara (dk.60 Halim)"

    Rakip takım karşısında baştan sona üstün oynayan Antalyaspor, maç boyunca kalesinde ciddi bir tehlike yaşamadı. Kırmızı-beyazlı takımı Hiljanda'da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Antalya'dan gelen taraftarlar da destekledi.
    1. 23.7.2018 09:53
    2. Güncelleme: 23.7.2018 09:55
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