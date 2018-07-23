Antalyaspor, Aly Cissokho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>, <a href="/index/aly-cissokho?id=32c70a70-9ea0-4359-90d7-035b545ff772" class="" rel="tag">Aly Cissokho</a> ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    , geçtiğimiz sezon Evkur 'da oynayan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    , yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Döşemealtı'nda yer alan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkanı Şefik Öz, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ile yönetim kurulu üyeleri ve katıldı.


    Törende konuşan , "'nun transferi için buradayız. Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyaspor'umuz ile devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine Antalya'ya hoş geldin diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.
    Antalyaspor Kulübü'nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Aly Cissokho ise şunları söyledi:
    "Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ve Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum."

    1. 23.7.2018 16:55
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