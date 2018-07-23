Antalya’dan son bomba – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Antalya’dan son bomba

    Antalya’dan son bomba
    'dan Cissokho'yu kadrosuna katan Antalyaspor, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Güney ekibi, 'dan bu kez de Michael Pereira ile temasa geçti. Kırmızı-beyazlıların 31 yaşındaki sağ kanatla görüşmelerde olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
    1. 23.7.2018
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