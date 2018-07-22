Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Cissokho’dan sonra da ’a gidiyor

    Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor

    ’un Aly Cissokho’dan sonra ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanamayan Fransız sağ kanat oyuncusu ile ilgilendiği ileri sürüldü.

    İki sezon önce 'a olan Fransız sağ kanat , Malatya temsilcisiyle birlikte 1. Lig'den Spor Toto 'e yükselmenin mutluluğunu yaşamıştı. Süper Lig'de de ilk senesinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Pereira'nın sözleşmesi sona erdi.

    Pereira bir araya gelen yönetim, tecrübeli futbolcunun ücretinde iyileştirmeye gittiği ancak sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlayamadı.

    Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan Michael Pereira'nın 'un gündeminde olduğu öğrenildi. Pereira ile ciddi bir şekilde ilgilenen Antalyaspor, tecrübeli futbolcuyla yapacağı görüşmelerin ardından transfere son şeklini verecek.

    31 yaşındaki Pereira, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 25 karşılaşmada bin 637 dakika görev aldı. Fransız oyuncu 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.
    1. 22.7.2018 14:35
    2. Güncelleme: 22.7.2018 14:41
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