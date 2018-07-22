Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor
Antalyaspor’un Aly Cissokho’dan sonra Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanamayan Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Pereira bir araya gelen yönetim, tecrübeli futbolcunun ücretinde iyileştirmeye gittiği ancak sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlayamadı.
Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan Michael Pereira'nın Antalyaspor'un gündeminde olduğu öğrenildi. Pereira ile ciddi bir şekilde ilgilenen Antalyaspor, tecrübeli futbolcuyla yapacağı görüşmelerin ardından transfere son şeklini verecek.
31 yaşındaki Pereira, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 25 karşılaşmada bin 637 dakika görev aldı. Fransız oyuncu 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.
- 22.7.2018 14:35
- Güncelleme: 22.7.2018 14:41
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