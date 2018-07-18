Antalya’da neşeli kamp – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’da neşeli kamp

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>’da neşeli kamp
    , yeni sezon hazırlıklarına 'da devam ediyor. İdmana bisikletle gidip gelen futbolcular yaptıkları şakalarla eğleniyor. Bisikletinin kilit anahtarını üzerinde bırakan antrenör Ercan Kılıç, çalışma sonu bisikletini yerinde bulamadı ve otele yaya döndü.
    1. 18.7.2018
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