Antalyaspor, Hollanda’da tempo yükseltti
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , ’da tempo yükseltti

    Antalyaspor, Hollanda’da tempo yükseltti

    , yeni sezon öncesindeki kamp döneminin en yüksek tempolu çalışmasını 'da yaptı.

    -Oosterbeek'de pazartesi akşamı kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, buradaki ikinci antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takıma dayanıklılık koşuları yaptırdı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım 4 gruba ayrıldı. Gruplar, sahanın 4 köşesinde birden koşu startı aldı. Polar saatleri takılı olan futbolcuların dayanıklılık koşusu sırasında nabızları da sürekli kontrol altında tutuldu. Çok zorlu ve tempolu geçen dayanıklılık koşularının sonunda teknik heyet, tüm futbolcuları alkışlayarak tebrik etti.

    Futbolcuların bisiklet muziplikleri


    Antrenman sahasına bisikletli gidip gelen futbolcular, muziplik yapmaktan da geri kalmıyor. Bisikletini park yerine bağlarken kilit anahtarını üzerinde bırakan antrenör Ercan Kılıç, çalışma bitiminde bisikletini yerinde bulamadı ve otele yaya olarak döndü. Bisikletlerinin kilit anahtarlarını odalarında unutan bazı futbolcular da arkadaşlarının bisikletine binerek antrenman sahasına gitti.
    Kaleciler Ferhat Kaplan, Ruud Boffin ve Ozan Evrim Özenç ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı.

    1. 17.7.2018 16:44
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