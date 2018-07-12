Antalyaspor'a kule – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'a kule

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'a kule

    ekibi, geçen sezon 2. devreyi ’da Eibar’da kiralık olarak tamamlayan U21 takımının 22 yaşındaki kaptanını kadrosuna kattı

    Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren 'da 2. de tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nden Serdar Özkan'ın ardından Bordeaux'dan da 'i renklerine bağladı. , Fransız kulübünün resmi internet sitesinden, " ile 'in transferi için anlaşma sağlanmıştır" diye duyuruldu. 22 yaşındaki Sırp stoperin, 1 yıllığına kiralık olarak forması giyeceği duyuruldu.

    DİZİNDEN SAKATLANDI
    Kariyerinde Bordeaux'un yanı sıra ülkesinde Kızılyıldız, 'da Zenit ve İspanya'da Eibar'da oynayan genç futbolcu, geçen sezon ilk devrede 16 maçta oynadı. Jovanovic, 2. devrede ise Eibar'a kiralandı. Diz sakatlığı sonrası forma şansı bulamadı. 'ın gelecek vadeden isimleri arasındaki yetenekli stoper, aynı zamanda U21 takımının da kaptanlığını yaptı.

    ANTALYASPOR'A SÜRPRİZ ZİYARET
    hazırlıklarını 'da sıkı bir şekilde sürdüren 'un dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı , kampı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sekmen, yeni sezonda ekibine başarılar diledi.

    1. 12.7.2018
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