Antalyaspor'a kule
Akdeniz ekibi, geçen sezon 2. devreyi İspanya La Liga’da Eibar’da kiralık olarak tamamlayan Sırbistan U21 takımının 22 yaşındaki kaptanını kadrosuna kattı
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor'da 2. transfer de tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nden Serdar Özkan'ın ardından Bordeaux'dan da Vukasin Jovanovic'i renklerine bağladı. Transfer, Fransız kulübünün resmi internet sitesinden, "Antalyaspor ile Vukasin Jovanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır" diye duyuruldu. 22 yaşındaki Sırp stoperin, 1 yıllığına kiralık olarak Antalyaspor forması giyeceği duyuruldu.
DİZİNDEN SAKATLANDI
Kariyerinde Bordeaux'un yanı sıra ülkesinde Kızılyıldız, Rusya'da Zenit ve İspanya'da Eibar'da oynayan genç futbolcu, geçen sezon ilk devrede 16 maçta oynadı. Jovanovic, 2. devrede ise Eibar'a kiralandı. Diz sakatlığı sonrası forma şansı bulamadı. Sırbistan'ın gelecek vadeden isimleri arasındaki yetenekli stoper, aynı zamanda U21 takımının da kaptanlığını yaptı.
ANTALYASPOR'A SÜRPRİZ ZİYARET
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sıkı bir şekilde sürdüren Antalyaspor'un dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kampı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sekmen, yeni sezonda Akdeniz ekibine başarılar diledi.
- 12.7.2018
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Antalyaspor'a kule haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.