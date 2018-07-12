Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor'da 2. transfer de tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nden Serdar Özkan'ın ardından Bordeaux'dan da Vukasin Jovanovic'i renklerine bağladı. Transfer, Fransız kulübünün resmi internet sitesinden, "Antalyaspor ile Vukasin Jovanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır" diye duyuruldu. 22 yaşındaki Sırp stoperin, 1 yıllığına kiralık olarak Antalyaspor forması giyeceği duyuruldu.



DİZİNDEN SAKATLANDI

Kariyerinde Bordeaux'un yanı sıra ülkesinde Kızılyıldız, Rusya'da Zenit ve İspanya'da Eibar'da oynayan genç futbolcu, geçen sezon ilk devrede 16 maçta oynadı. Jovanovic, 2. devrede ise Eibar'a kiralandı. Diz sakatlığı sonrası forma şansı bulamadı. Sırbistan'ın gelecek vadeden isimleri arasındaki yetenekli stoper, aynı zamanda U21 takımının da kaptanlığını yaptı.



ANTALYASPOR'A SÜRPRİZ ZİYARET

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sıkı bir şekilde sürdüren Antalyaspor'un dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kampı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sekmen, yeni sezonda Akdeniz ekibine başarılar diledi.