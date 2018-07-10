Antalyaspor teste girdi – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    teste girdi

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> teste girdi
    Birinci etap kamp çalışmalarını 'da sürdüren Antalya'da, futbolcular laktat testinden geçirildi. Fotoselli cihazlarla donatılan sahada, futbolcuların her koşu periyodunda kulaklarından kan örnekleri alındı. Akdeniz ekibi, akşam ise Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.
    1. 10.7.2018
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