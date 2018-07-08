Serdar Antalya’da – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Serdar Antalya’da

    Serdar Antalya’da

    Kırmızı-beyazlılar, son olarak forması giyen 31 yaşındaki ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    , geçen sezon 'nde forma giyen 'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2015-2016 sezonunda da Antalyaspor forması giyen Serdar, altyapısından yetiştikten sonra , Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla , Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, , , Eskişehirspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nde kariyerine devam etmişti.
    1. 8.7.2018
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