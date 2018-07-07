Serdar Özkan, Antalyaspor'da!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'da!

    Serdar Özkan, Antalyaspor'da!

    yönetimindeki , ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    İşte resmi siteden yapılan açıklama:

    Kulübümüz, daha önce de takımımızda oynayan ile yaptığı görüşmeler sonucu, 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    1. 7.7.2018 11:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Özkan, Antalyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN