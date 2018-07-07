Antalyasporlular Günü kutlandı
Antalyaspor taraftarları, Antalyasporlular Günü olarak kabul ettikleri 7 Temmuz'u stat önünde meşaleler yakarak kutladı.
Antalya Stadı önünde toplanan kırmızı-beyazlı taraftar grubu, yanlarında getirdiği meşaleleri aynı anda yakarak renkli görüntü oluşturdu.
Taraftarlar adına konuşan Metin Çelik, Antalyaspor Kulübünün 2 Temmuz 1966'da kurulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:
"Bizler, şehrimizin plaka kodunun 07 olmasından dolayı 7 Temmuz'u 'Dünya Antalyasporlular Günü' olarak kabul ettik. Bugün dolayısıyla yeni stadyumumuzun önünde meşalelerimizi yaktık. Hepimiz, Antalyaspor aşığıyız. Her yıl 7 Temmuz'da bu kutlamayı sürdüreceğiz."
Çelik, Antalyalılara Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda Antalyaspor maçlarında stada gelip takımlarına destek çağrısında bulundu.
Serdar Atan da güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Harun Başkan ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Taraftar grubu, daha sonra stat önünden ayrıldı.
- 7.7.2018 23:19
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Antalyasporlular Günü kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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