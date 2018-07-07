Antalyasporlular Günü kutlandı

Antalya Stadı önünde toplanan kırmızı-beyazlı taraftar grubu, yanlarında getirdiği meşaleleri aynı anda yakarak renkli görüntü oluşturdu.

Taraftarlar adına konuşan Metin Çelik, Antalyaspor Kulübünün 2 Temmuz 1966'da kurulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bizler, şehrimizin plaka kodunun 07 olmasından dolayı 7 Temmuz'u 'Dünya Antalyasporlular Günü' olarak kabul ettik. Bugün dolayısıyla yeni stadyumumuzun önünde meşalelerimizi yaktık. Hepimiz, Antalyaspor aşığıyız. Her yıl 7 Temmuz'da bu kutlamayı sürdüreceğiz."

Çelik, Antalyalılara Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda Antalyaspor maçlarında stada gelip takımlarına destek çağrısında bulundu.

Serdar Atan da güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Harun Başkan ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Taraftar grubu, daha sonra stat önünden ayrıldı.