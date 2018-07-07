Antalyasporlular Günü kutlandı – Fotomaç – 07 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Antalyasporlular Günü kutlandı

    Antalyasporlular Günü kutlandı

    taraftarları, Antalyasporlular Günü olarak kabul ettikleri 7 Temmuz'u stat önünde meşaleler yakarak kutladı.

    Antalya Stadı önünde toplanan kırmızı-beyazlı taraftar grubu, yanlarında getirdiği meşaleleri aynı anda yakarak renkli görüntü oluşturdu.

    Taraftarlar adına konuşan Metin Çelik, Kulübünün 2 Temmuz 1966'da kurulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

    "Bizler, şehrimizin plaka kodunun 07 olmasından dolayı 7 Temmuz'u 'Dünya Antalyasporlular Günü' olarak kabul ettik. Bugün dolayısıyla yeni stadyumumuzun önünde meşalelerimizi yaktık. Hepimiz, aşığıyız. Her yıl 7 Temmuz'da bu kutlamayı sürdüreceğiz."

    Çelik, Antalyalılara 'de yeni sezonda Antalyaspor maçlarında stada gelip takımlarına destek çağrısında bulundu.

    Serdar Atan da güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Harun Başkan ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

    Taraftar grubu, daha sonra stat önünden ayrıldı.

    1. 7.7.2018 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyasporlular Günü kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN