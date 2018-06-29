Charles kaldı Djourou ayrıldı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    kaldı ayrıldı

    <a href="/index/charles?id=4d3fd5ae-fe12-4895-9965-2a2ba0612c50" class="" rel="tag">Charles</a> kaldı <a href="/index/djourou?id=38fa8bb0-8ec1-4551-8e0a-974fb872b206" class="" rel="tag">Djourou</a> ayrıldı
    Transferin sessiz takımlarından 'da Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yeni sezonda hedeflerinin orta sıralar olduğunu söyledi. Arıcı, iç transferde İsviçreli stoperleri 'nun alacaklarını gerekçe göstererek kontratını feshettiğini, Brezilyalı ön liberoları 'la ise sözleşme uzattıklarını açıkladı.
    1. 29.6.2018
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