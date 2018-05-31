Antalya'da Erol Bulut heyecanı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da heyecanı

    Antalya'da Erol Bulut heyecanı
    ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışlarına vakit kaybetmeden başlayan , Y. ile başarılı bir performans sergileyen ile anlaşmaya çok yakın. Başkan Cihan Bulut'un, "3 gün içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz" açıklamasıyla yarın Malatya'la kontratı bitecek genç teknik adamı işaret etti.
    1. 31.5.2018
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