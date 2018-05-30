Antalyaspor, Erol Bulut için gün sayıyor
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başlayan Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut ile anlaşmaya çok yakın.
FUTBOLCULUK KARİYERİ
Almanya doğumlu olan ve futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Adanaspor ve Bursaspor formaları da giyen Bulut, Almanya'da Eintracht Frankurt, 1860 München ve Yunanistan'da Olimpiakos gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.
ANTRENÖRLÜK KARİYERİ
Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine antrenör olarak devam eden 43 yaşındaki teknik adam, 2012-2013 sezonunda kısa süreli olarak Kartalspor ve Yeni Malatyaspor'da Özcan Kızıltan'ın yanında yardımcı antrenörlükle kariyerine başladı. Bulut, daha sonra kısa süreli olarak Elazığspor'da Trond Solliet'in yanında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2012-2015 sezonundan geçen sezon başına kadar Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yanında yardımcı antrenörlük yaptı. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ile teknik adamlık kariyerine başlayan Erol Bulut, Malatyaspor'la çıktığı 29 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayarak ligi 10. sırada tamamlamayı başardı. Bulut, lig boyunca göze hoş gelen futbol anlayışıyla da takdir topladı.
- 30.5.2018 11:49
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Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Toplam 11
Yorum
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