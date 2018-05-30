Antalyaspor, Erol Bulut için gün sayıyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    , için gün sayıyor

    Antalyaspor, Erol Bulut için gün sayıyor

    ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başlayan , Evkur ile başarılı bir performans sergileyen ile anlaşmaya çok yakın.

    Teknik Direktör ile beklenmedik bir şekilde yollarını ayıran 'da teknik adam arayışlarında sona geliniyor. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un, "3 gün içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz" açıklamasının ardından akla ilk gelen isim genç teknik adam oldu. 'la ipleri koparma noktasına gelen Bulut'un çok büyük bir aksilik olmazsa Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

    FUTBOLCULUK KARİYERİ
    Almanya doğumlu olan ve futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Adanaspor ve Bursaspor formaları da giyen Bulut, Almanya'da Eintracht Frankurt, 1860 München ve Yunanistan'da Olimpiakos gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.

    ANTRENÖRLÜK KARİYERİ
    Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine antrenör olarak devam eden 43 yaşındaki teknik adam, 2012-2013 sezonunda kısa süreli olarak Kartalspor ve Yeni Malatyaspor'da Özcan Kızıltan'ın yanında yardımcı antrenörlükle kariyerine başladı. Bulut, daha sonra kısa süreli olarak Elazığspor'da Trond Solliet'in yanında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2012-2015 sezonundan geçen sezon başına kadar Başakşehir'de 'nın yanında yardımcı antrenörlük yaptı. 'e geçen sezon yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ile teknik adamlık kariyerine başlayan Erol Bulut, Malatyaspor'la çıktığı 29 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayarak ligi 10. sırada tamamlamayı başardı. Bulut, lig boyunca göze hoş gelen futbol anlayışıyla da takdir topladı.
    1. 30.5.2018 11:49
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