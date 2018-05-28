Musa Nizam 3 hafta sonra dönüyor
Antalya Hastanesi'nde menisküs ameliyat olan Antalyaspor'un sol bek oyuncusu 27 yaşındaki Musa Nizam'ın 3 hafta sonra bireysel çalışmalara başlayacağı bildirildi.
Antalyaspor'un sezon başından bu yana dizinde ağrıları olan sol bek oyuncusu Musa Nizam, Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından muayene edildi. Ağrıları menisküs ve kemik içindeki ödemden kaynaklanan Nizam'a, belirli aralıklarla ağrılarının geçmesi için PRP, medikal tedavi ve fizyoterapi yapıldı. Operasyon geçirmesi için sezonun bitmesi beklenen Nizam'a, menisküs ameliyatı yapılırken, kemik içindeki ödem de alındı.
Musa Nizam'ın ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Murat Baloğlu, sporcuya yapılan operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Mikrokırık adı verilen bir işlemle, menisküsün yırtık olan bölgesi temizlendi. Özel dikiş yöntemleriyle bağın kalması sağlandı. Bu bir ayrıcalıktır. İkinci işlemde kemik içerisine 3-4 tane özel yol açtık. Bu sayede kemiğin içindeki ödem dışarı çıkabildi. Şimdi fizik tedavi sürecine devam ediyor. 3 hafta sonra antrenmanlara başlayabilir."
- 28.5.2018 15:19
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