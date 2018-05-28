Antalyaspor’da Erol Bulut sürprizi – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    ’da sürprizi

    Antalyaspor’da Erol Bulut sürprizi
    , 'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Erol Bulut'un kulübünden ayrılması halinde masaya oturacak. Hamza Hamzaoğlu'yla yolları ayıran Akdeniz ekibi, genç çalıştırıcının kulübeyle yapacağı son görüşmeden çıkacak kararı bekliyor. Kırmızı-beyazlılarda bu göreve gelecek ismin bugün netleşmesi bekleniyor.
    1. 28.5.2018
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