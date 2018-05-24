Antalyaspor ligin en çok gol yiyen 3. takımı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ligin en çok gol yiyen 3. takımı

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> ligin en çok gol yiyen 3. takımı

    2017-2018 sezonunda en çok gol yiyen 3. takımı olmasına rağmen ligde kaldı.

    Sezon boyunca inişli çıkışlı performansa sergileyen , 34 müsabakanın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi ve ligde küme düşen ve 'un ardından kalesinde en çok gol gören takım olmasına rağmen ligde kaldı.

    Bu sezon kalesinde 59 gol görerek, küme düşen ve 'un ardından ligde kalesinde en fazla gol gören 3.takım olan , lig boyunca sadece 4 maçta kalesinde gol görmedi. Ligde 6.hafta, sezon sonu küme düşen Osmanlıspor'u 3-0 kazanan ve 23.hafta deplasmanda gene Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak kalesinde gol görmeyen Antalyaspor, 27.hafta evinde Bursaspor'u 2-0 ve 29.hafta misafir ettiği 'la 0-0 berabere kalarak bu maçları gol yemeden tamamladı. Antalyaspor, bu maçların 3'ünü kendi evinde oynarken hanesine 8 puan yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekipte, kaleciler Rud Boffin 15, Ferhat Kaplan 18, Ozan Özenç ise 1 maçta görev yaptı.
    1. 24.5.2018 11:15
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