Antalyaspor ligin en çok gol yiyen 3. takımı
Antalyaspor 2017-2018 sezonunda en çok gol yiyen 3. takımı olmasına rağmen ligde kaldı.
Bu sezon kalesinde 59 gol görerek, küme düşen Karabükspor ve Osmanlıspor'un ardından ligde kalesinde en fazla gol gören 3.takım olan Antalyaspor, lig boyunca sadece 4 maçta kalesinde gol görmedi. Ligde 6.hafta, sezon sonu küme düşen Osmanlıspor'u 3-0 kazanan ve 23.hafta deplasmanda gene Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak kalesinde gol görmeyen Antalyaspor, 27.hafta evinde Bursaspor'u 2-0 ve 29.hafta misafir ettiği Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak bu maçları gol yemeden tamamladı. Antalyaspor, bu maçların 3'ünü kendi evinde oynarken hanesine 8 puan yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekipte, kaleciler Rud Boffin 15, Ferhat Kaplan 18, Ozan Özenç ise 1 maçta görev yaptı.
- 24.5.2018 11:15
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Antalyaspor ligin en çok gol yiyen 3. takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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