36 milyon zarar etti – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    36 milyon zarar etti

    36 milyon zarar etti
    , sezon başında , , gibi yıldızların yanı sıra kiralıktan dönen 3 oyuncuyla birlikte 17 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yüksek maliyetlerin altından kalkamayan ve 18 oyuncunun kulüple yollarını ayırdığı kırmızı-beyazlılar, sezonu yaklaşık 36 milyon 750 bin TL zarar ederek kapattı.
    1. 24.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    36 milyon zarar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN