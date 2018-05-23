Antalyaspor bir sezonda 36 milyon 750 bin TL zarar etti
Sezon boyunca yapılan 17 transfere 38 milyon TL harcayan Antalyaspor, bu transferlerden sadece 1 milyon 250 bin TL gelir elde etti. Antalyaspor transferde sezonu yaklaşık 36 milyon 750 bin TL zararla noktaladı.
- 23.5.2018 10:44
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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