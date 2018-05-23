Antalyaspor bir sezonda 36 milyon 750 bin TL zarar etti – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Antalyaspor bir sezonda 36 milyon 750 bin TL zarar etti

    Antalyaspor bir sezonda 36 milyon 750 bin TL zarar etti

    Sezon boyunca yapılan 17 transfere 38 milyon TL harcayan Antalyaspor, bu transferlerden sadece 1 milyon 250 bin TL gelir elde etti. Antalyaspor transferde sezonu yaklaşık 36 milyon 750 bin TL zararla noktaladı.

    Antalyaspor, sezon başında kadrosuna Manchester City'den , Bordeoux'da forma giyen ve Roma'da top koşturan Willam Vaingueur gibi flaş isimlerin yanı sıra kiralıktan dönen 3 oyuncuyla beraber toplam 17 yeni oyuncuyu dahil etti. Akdeniz ekibi yapılan transferlere 38 milyon TL para harcadı. Antalyaspor'da aradığını bulamayan ve sadece yarım sezon forma giyerken, kaptan Samuel Eto'o da takımdan ayrılan isimlerden oldu. Sezon sonunda ise 8 oyuncu kiralık olmak üzere toplam 18 oyuncu farklı problemlerden dolayı kulüple yollarını ayırdı. Ayrılan oyunculardan ise yaklaşık 1 milyon 250 bin TL gelir elde eden kırmızı-beyazlı ekip sezonu transferde yaklaşık 36 milyon 750 bin TL zarar ederek kapattı.

    1. 23.5.2018 10:44
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