Antalyaspor’da yıldız vetosu – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da yıldız vetosu

    Antalyaspor’da yıldız vetosu
    Ligde kalmayı başaran , bu sezon yarardan çok zarar gördüğü yıldız politikasından çark etti. Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Bu sene yıldız transfer yapmayacağız. Takım oyununa adapte olacak, uzun yıllar Antalyaspor'da oynayacak futbolcular transfer edeceğiz. Yıldızlar gelirken sevindik ama ekonomik ve sportif başarının yüksek transferle yapılamayacağını anladık" diye konuştu.
    1. 15.5.2018
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