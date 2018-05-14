Hamza Hamzaoğlu: "Antalya’da devam etmek istiyorum" – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    : "Antalya’da devam etmek istiyorum"

    Hamza Hamzaoğlu: "Antalya’da devam etmek istiyorum"
    'a geldiği günden beri çıktığı 16 maçta 21 puanla kırmızı-beyazlıların lige tutunmasında büyük rol oynayan Hamza Hamzaoğlu, takımda kalmaya hazır. Yönetimin kendisiyle yola devam etme isteğine yeşil ışık yakan başarılı çalıştırıcı, "Ben de Antalyaspor ile yola devam etmek istiyorum. Oturup konuşmamız ve gelecek yılın planlamasını yapmamız lazım" yorumunu yaptı.
    1. 14.5.2018
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