Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Matematiksel olarak her şey bitmiş değil"

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor, cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanda pas çalışmasında futbolcularıyla oynayan Hamzaoğlu'nun keyifli olduğu gözlendi. Pas çalışmasında ayağında topu kontrol edemeyen Hamzaoğlu ile futbolcular şakalaştı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Sakıb, Zeki ile Salih katılmadı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.



"PUAN YA DA PUANLARI ALIR SON MAÇIMIZA GİDERİZ"

Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulduklarını belirtti. Ligde oynayacakları iki maç kaldığını hatırlatan Hamzaoğlu, "Gençlerbirliği maçıyla ligde düşme hattında rahat nefes aldık ama matematiksel olarak her şey bitmiş değil. Oynayacağımız iki maçımız daha var. Onlardan biri Başakşehir maçı. Cuma gününe en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah maçtan ihtiyacımız olan puan ya da puanları alır, son maçımız olan Alanya'ya gideriz" dedi.



"TARAFTARIN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKLARINI BİLİYORUZ"

Ligde Antalyaspor'un 12'nci sırada yer aldığını hatırlatan Hamzaoğlu, Başakşehir maçında taraftarın kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını söyledi. Oynayacakları son maça kadar hazırlıklarını ciddi şekilde sürdüreceklerini dile getiren Hamza Hamzaoğlu, şunları kaydetti: "Düşme potasından büyük ölçüde kurtulduk diyebiliriz ama matematiksel olarak her şey bitmeden biz ciddiyetimizi bırakmayacağız. Ligin son haftasına kadar maçlara ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Geçen hafta Gençlerbirliği maçı için de taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklediler o coşkuyu paylaştılar. Elde edilen başarı topyekün Antalyaspor camiasının birlikte hareket etmesinin getirdiği başarıdır. Bunda taraftarımızın rolü büyük. Burada kaybettiğimiz maçta bile oyuncularımızı tribüne çağırıp desteklerini esirgemediler. Zor günümüzde yanımızda oldu, bizi desteklediler. Taraftarın Başakşehir maçında da bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Beraber mutlu, güzel bir sonla inşallah bu maçı bitiririz."



"ÇOK GÜZEL BAŞARILARIN YAŞANACAĞI YILLAR BİZİ BEKLİYOR"

Göreve başladığı dönemde ligden düşmemeyi ve ilk 10 sırada bitirme hedefi koyduklarını aktaran Hamzaoğlu, "Şu an hedefe yakınız, ulaşabiliriz de. Ulaşamasak da bu başarısızlık anlamına gelmez. Biz her ne kadar dile getirmesek de geldiğimiz günden beri yaşadıklarımız kolay şeyler değil. Biz burada aslında krizi yönetmedik hep beraber krizi yok ettik. Zor olanı aşmak üzereyiz, bunu da aşacağız. Önümüzde çok güzel başarıların yaşanacağı yıllar bizi bekliyor" dedi.



"ARDA OLSAYDI FARKLI OLABİLİRDİ"

Medipol Başakşehir'de eksik oyuncuların bulunduğuna değinen Hamzaoğlu, "Rakibimiz açısından Arda, Mossoro olsaydı farklı olabilirdi. Bizim açımızdan baktığımızda ise bizim eksiğimiz hiçbir zaman olmadı. Olmaz da. Bizim için takımımızda kimler varsa o gün sahaya kimler çıkıyorsa tamız demektir. Biz yine Antalyaspor olarak Başakşehir'in karşısında olacağız" diye konuştu.



"BURADA DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Sezon sonu sona erecek sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğunun hatırlatan Hamzaoğlu, Antalyaspor'daki geleceği hakkında ise şunları söyledi: "Ben her konuda istikrardan yanayım. Biz de uzun yıllar çalışacağımız kulüp arayışındayız. Antalyaspor'un bizim için çok doğru kulüp olduğunu düşünüyorum. Yönetimle konuşacağız, hedeflerimiz örtüşürse tabii ki. Burayı sevdik, kulübü, oyuncuları taraftarı, şehri sevdik. Her şey olumlu gelişirse burada devam etmek isteriz."