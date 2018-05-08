Antalyaspor’da Charles cezası nedeniyle Başakşehir maçında yok – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’da Charles cezası nedeniyle maçında yok

    Antalyaspor’da Charles cezası nedeniyle Başakşehir maçında yok

    ’de deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek ligde kalma adına büyük avantaj yakalayan ’da, M. maçı öncesi Charles sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Spor Toto 'de 32. hafta maçında küme de kalma mücadelesi verdiği Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek son 2 hafta öncesi büyük avantaj yakalayan 'da, Cuma günü saat 20.00'da oynanacak M. maçı öncesi Charles sarı kart cezası nedeniyle zorlu maçta takımdaki yerini alamayacak. Gençlerbirliği maçı öncesi sınırda bulunan 6 oyuncudan biri olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles, 55. dakika da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

    "2 MAÇTA SARI KART CEZASI NEDENİYLE OYNAMADI"
    32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Charles, 32 hafta sonunda 12 kez sarı kart görürken, takımda en çok sarı kart gören oyuncu konumunda yer alıyor. Charles'i 8 kez sarı kart gören Diego Angelo takip ediyor. Deneyimli orta saha oyuncusu Akdeniz ekibi adına bu sezon ligde 30 maça çıkarken, ilk yarıdaki A.Konyaspor ve 25. hafta oynanan Göztepe maçında sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Brezilyalı oyuncu 30 maçta takımı adına 1 gol ve 1 asist yapma başarısı elde etti.

    "EN ÇOK SAHADA KALAN OYUNCULAR ARASINDA"
    Antalyaspor'un orta sahada değişilmez oyuncuları arasında yer alan Charles, bu sezon ligde 30 maçta 2 bin 559 dakika sahada kaldı. Charles, 31 maçta 2 bin 790 dakika sahada kalan Diego Angelo'dan sonra takımı adına en çok sahada kalan oyuncu konumunda yer alıyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Charles'in yokluğunda Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren ve Doukara'nın attığı golün pasını veren 'a şans vermesi bekleniyor.

    "5 OYUNCU CEZA SINIRINDA"
    Kırmızı beyazlılarda M.Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

    "SAKIB SEZONU KAPATTI"
    Hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 hafta da oynanacak M.Başakşehir ve A.Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.

    1. 8.5.2018 10:35
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