Hamza Hamzaoğlu: "Tüm hesaplar zafer üzerine" – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : "Tüm hesaplar zafer üzerine"

    Hamza Hamzaoğlu: "Tüm hesaplar zafer üzerine"
    'nın hocası Hamza Hamzaoğlu, G.Birliği ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirtip, "3 puandan başka sonuç düşünmüyoruz" dedi. Düşme korkusu yaşamadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Tüm hesaplarımız zafer üzerine" şeklinde konuştu.
    1. 6.5.2018
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