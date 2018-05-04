Antalya’da Sakıb Aytaç şoku! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ’da şoku!

    Antalya’da Sakıb Aytaç şoku!
    Küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerden 'da şoku yaşanıyor. Kırmızı- beyazlılarda transferin gözdesi olan 26 yaşındaki sol bekin, kasığındaki ödem nedeniyle ameliyat olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi. Genç savunmacı bu sezon oynadığı 32 maçta 6 asist katkısı yaptı.
    1. 4.5.2018
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