Antalya’da sarı alarm – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ’da sarı alarm

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>’da sarı alarm
    'DA sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego ve Charles, G.Birliği maçında kart görmeleri halinde 33. haftadaki maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Salih ve Zeki de kadroda yer almıyor.
    1. 1.5.2018
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