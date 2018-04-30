Antalyaspor'da 'sarı' alarm – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da 'sarı' alarm

    Antalyaspor'da 'sarı' alarm

    'da sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego, Charles, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde sonraki karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    'in 32'nci haftasında , pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak. Ligde düşme hattındaki takımlarla arasında 3 puan olan kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği maçında galibiyeti hedefliyor.

    5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
    Trabzonspor mağlubiyetiyle Gençlerbirliği maçının daha fazla önem kazandığı kırmızı beyazlılarda, 5 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik direktör ve ekibinin canını sıkıyor. Antalyaspor'da sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego, Charles, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde sonraki hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Takımda sakatlığı devam eden Salih ile Zeki dışında kadrodaki tüm futbolcularından kalan 3 maçta yararlanmayı amaçlayan Hamzaoğlu, oyuncularına Gençlerbirliği maçında Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybettikleri puanı telafi etmeleri gerektiğini söyledi.

    1. 30.4.2018 12:21
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