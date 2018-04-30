Antalyaspor'da 'sarı' alarm
Antalyaspor'da sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego, Charles, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde sonraki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak. Ligde düşme hattındaki takımlarla arasında 3 puan olan kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği maçında galibiyeti hedefliyor.
5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Trabzonspor mağlubiyetiyle Gençlerbirliği maçının daha fazla önem kazandığı kırmızı beyazlılarda, 5 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibinin canını sıkıyor. Antalyaspor'da sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego, Charles, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde sonraki hafta Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Takımda sakatlığı devam eden Salih ile Zeki dışında kadrodaki tüm futbolcularından kalan 3 maçta yararlanmayı amaçlayan Hamzaoğlu, oyuncularına Gençlerbirliği maçında Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybettikleri puanı telafi etmeleri gerektiğini söyledi.
- 30.4.2018 12:21
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
misafir git artık şenol güneş.beşiktaşa da fenerbahçe düşmanlığı aşılayarak görevini yaptın bitti..
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 6
Yorum
gs hiç kimse boşuna imparator olmadı....durmak yok.. devamm..
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
BJKli cevap neden sebeb olanlar gitsin en adili bu
Antalyaspor'da 'sarı' alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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