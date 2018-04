Antalyaspor - Trabzonspor maçına sıcak ayarı

Başkan Bulut, 16.00 olarak açıklanan maç saatinin ise sıcak nedeniyle 19.00'a alındığını belirtti. Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Antalyaspor cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen kırmızı-beyazlılar Trabzonspor maçında galibiyet hedefliyor. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, deplasmanda Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi sonrası 3 galibiyet ve 1 beraberlikten oluşan 4 haftalık namağlup serinin sona erdiğini hatırlattı. Antalyaspor açısından Trabzonspor karşılaşmasının önemine değinen Bulut, "Antalyaspor olarak ligi orta sıralarda bitirme hedefimiz devam ediyor. Şimdi önümüzde bu hedefimize ulaşmamız açısından çok büyük önem taşıyan Trabzonspor maçı var. Bu maçı kazandığımız zaman alt sıralardaki takımlarla aramızdaki sıralama ve puan olarak biraz daha açılacak" diye konuştu.



"TAKIMA GÜVENİYORUZ"

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle takıma güvendiğini vurgulayan Bulut, şunları söyledi: "Hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız, özverili mücadelelerini bu maçta da ortaya koyacaktır. Trabzonspor maçında taraftarımız yine çok önemli gücümüz ve futbol takımımızın en büyük moral desteği olacaktır. Futbol her zaman tribündeki taraftar ile güzel olmuştur. Antalyaspor sevdalılarını, Antalya'da yaşayan tüm futbolseverleri Trabzonspor maçında Antalyaspor'umuzun yanında görmek istiyoruz. Maça gelen her kişi, Antalyaspor'umuzun bu sezondaki hedefine ulaşmasında pay sahibi olacaktır."



?Antalyaspor taraftarının takımı zor günde de desteklediğine dikkati çeken Bulut, "Antalyaspor camiası, takımlarının sadece başarısına destek olup o başarının coşkusunu yaşayan bir topluluk değildir. Antalyaspor taraftarı, takımının zor ve kötü günlerinde acıları da kucaklayan, zor günlere ve acılara da sahip çıkan bir topluluktur. Vefalı taraftarımız, bu sezon da zor dönemde takımına sarılıp sahip çıkmış, alt sıralardan hızlı uzaklaşmasında büyük güç olmuştur. Ligin 29'uncu haftasındaki Konyaspor maçı öncesinde Antalyaspor olarak yaptığımız çağrıların yanında kentimizdeki tüm dinamiklerin kendiliklerinden harekete geçmesi, cadde ve sokakların bayraklarla donatılması, kenetlenme konusunda çok güzel bir örnek oluşturmuştur" diye konuştu.



MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Cihan Bulut, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan maçın saat 19.00'a alındığı söyledi. Antalyaspor yönetimi olarak maç saatinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını kaydeden Başkan Bulut, bu talebin kabul edildiğini açıkladı. Sıcak hava nedeniyle saat 16.00'da maç oynanmasının zor olduğunu, bu nedenle maç saatinin 19.00'a alınmasını istediklerini vurgulayan Cihan Bulut, "Talebimiz kabul edildi. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Artık sıra taraftarımızda. Stadı doldurup 33 bin kişinin tek yürek halinde takımı desteklemesini istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Taraftarımızı tribünde görmek istiyoruz" dedi.