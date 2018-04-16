Kay'seri' sonu – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kay'seri' sonu

    Kay'seri' sonu

    ’ni Boldrin, Amarom ve ’ün golleriyle yenen sarı-kırmızılı takım 3 haftalık mağlubiyet serisini bitirdi. Başkent ekibi ise ateş hattından kurtulamadı

    , gole doyuran maçta konuğu G.Birliği'ni 3-2 yendi. 28'de Boldrin ile öne geçen ev sahibi, 44'te de Amorim'in golüyle devreyi 2-0 kapattı. 2. yarıya hızlı başlayan G.Birliği, 56'da kazanılan penaltıyı Sessegnon ile ağlara gönderip farkı 1'e indirdi. 78'de durumu 3-1'e getirirken, G.Birliği'nden Skuletic'in 86'daki golü skoru belirledi. 3 maçlık yenilgi serisini noktaladı. Düşme hattının üzerindeki Gençler ise ateş hattından kurtulamadı.

    'DİŞLİ BİR TAKIMIZ'
    'in hocası Sumudica, oyunu başından sonuna kadar kontrol ederek kazandıklarını söyledi. İyi mücadele eden bir oyuncu grubuyla maça çıktıklarını belirten Sumudica, "Ne kadar dişli bir takım olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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