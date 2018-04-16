Kay'seri' sonu
Gençlerbirliği’ni Boldrin, Amarom ve Deniz Türüç’ün golleriyle yenen sarı-kırmızılı takım 3 haftalık mağlubiyet serisini bitirdi. Başkent ekibi ise ateş hattından kurtulamadı
'DİŞLİ BİR TAKIMIZ'
Kayseri'in hocası Sumudica, oyunu başından sonuna kadar kontrol ederek kazandıklarını söyledi. İyi mücadele eden bir oyuncu grubuyla maça çıktıklarını belirten Sumudica, "Ne kadar dişli bir takım olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:56
-
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
-
Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
-
Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Kay'seri' sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.