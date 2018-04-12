Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut: “Eto’o’yu gündemimizden çıkardık”
?Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, AS Başkan Şefik Öz ve Genel Müdür Adem Kart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu tarafın ağırlanan Bulut, taraftarları hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçına davet etti.
"MALİ AÇIDAN DÜZLÜĞE ÇIKMAYA BAŞLADIK"
Kenttin önemli caddelerini bu gece Antalyaspor destek bayrakları ile donatacaklarını belirten Bulut, "Zor bir dönemde yönetimi devraldık. Mali ve takımın bulunduğu nokta da zorluk yaşadık. Mali açıdan düzlüğe çıkmaya başladık. Sezon sonunda tırmanışa çekmeyi bekliyoruz. Hedefimiz sezon sonu hiçbir futbolcunun alacağının kalmaması. Yönetim olarak buna kenetlenmiş durumdayız" dedi.
TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR
Antalyasporun zor dönemden geçtiğini hatırlatan Cihan Bulut, "Karabükspor maçında kaybetmek korkusu vardı, fakat Konyaspor maçını kazanacağımıza cani gönülden inanıyorum. Camia olarak Konyaspor maçına kenetlendik. En zor günümüzde üzerine düşeni fazlasıyla yapan futbolcu ve teknik heyete teşekkür ederim. Onlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu hafta Konyaspor maçını kazanarak biraz daha rahatlamış olacağız."
ETO'O'NUN ANTALYASPORLU FUTBOLCULARI ARADIĞI İDDİASI
Konyasporlu Eto'o'nun Antalyasporlu futbolcuları araması iddiası üzerine Bulut, "bize gelen duyumlarda Eto'o'nun futbolcularımız aradığı yönünde. Önemli bir karşılaşma öncesi doğru bir davranış değil fakat bu konuyu araştırmak Federasyona düşer. Benim isteğim Antalya ve Antalyaspor camiasının artık Eto'o'yu gündemden çıkarmak. Biz Eto'o'yu gündemimizden çıkardık. Tek düşüncemiz Konyaspor karşısında galip gelmek" diye konuştu.
?TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirtti. Çiçek, "Antalya'da sporun gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Antalyaspor yönetimiyle birlikte proje yapmak istiyoruz. Bunun için her türlü öneriye açığız" dedi.
Ziyaretin ardından Bulut ve Antalyaspor stadında incelemelerde bulundu.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
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Fenerbahçe'ye Ukraynalı kaleci!
Toplam 4
Yorum
çok net. fenerbahçe volkan demirel defterini kapatmazsa..fenerin kaleci sorunları devam eder.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 10
Yorum
vaner Şenol hoca Beşiktaşta bir Avrupa kupası kaldırarak dünyada önde gelen kulüpleri çalıştıracaktır.
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Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor
Toplam 2
Yorum
vaner Ne kadar ceza verirseniz verin. Yine biz şampiyon olacağız.
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut: “Eto’o’yu gündemimizden çıkardık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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