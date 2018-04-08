Antalyaspor yükselişe geçti

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2, 27. haftada sahasında Bursaspor'u 2-0 ve 28. haftada dış sahada Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz ekibi, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle puanını 34'e yükselterek, sezonun bitimine 6 hafta kala az da olsa rahatladı.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor, rakip fileleri 35 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gol gördü.

Kardemir Karabükspor maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer ismi Deniz Kadah, forma giydiği 21 müsabakada 9 gole ulaştı.

ARICI: "ALINAN ÜÇ PUAN İNANILMAZ GÜZEL"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligde son iki maçta aldıkları galibiyetlerin moraliyle Kardemir Karabükspor karşısına çıktıklarını aktaran Arıcı, "Kardemir Karabükspor karşısında alınan üç puan inanılmaz güzel. Takımımızda moraller çok iyi." diye konuştu.

Arıcı, artık gelecek hafta konuk edecekleri Atiker Konyaspor maçını düşünmeye başladıklarını vurgulayarak, bu müsabakanın sezonun en önemli karşılaşması haline geldiğini belirtti.

Rakiplerinin de düşme potasından kurtulmaya çalıştığını kaydeden Arıcı, "Atiker Konyaspor karşısında galibiyet alırsak, ligde kalmayı hemen hemen garantileyeceğiz. O yüzden tüm Antalyalıları, tribünde takımlarını desteklemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Arıcı, Atiker Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmaları durumunda, gelecek sezonun planlamalarına başlayacaklarını dile getirdi.

"HAMZA HOCA GELDİKTEN SONRA ANTALYASPOR TOPARLANDI"

Cumhur Arıcı, takımlarının sezon başında büyük hedeflerle lige başladığını belirterek, daha sonra yaşanan sıkıntılar sonucunda alınan kötü sonuçlarla iki kez teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımda huzurun yeniden sağlandığını aktaran Arıcı, "Devre arasında Nasri, Menez ve her ne kadar gitmesini istemesek de Eto'o'nun gitmesi, takım adına iyi oldu. Hamza hoca geç saatlere kadar kulüpte mesai yaparak, takımı bulunduğu durumdan kurtarmaya çalıştı. Takımda denge ve disiplini sağladı. Hamza hoca geldikten sonra Antalyaspor toparlandı." diye konuştu.

Arıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların hemen hemen tümünün takımda kalmasını istediklerini, kulübün ekonomik olarak zor zamanlarında oyuncuların sıkıntı çıkartmayarak destek verdiğini söyledi.

Kulübün ekonomik olarak toparlandığını vurgulayan Arıcı, futbolculara alacaklarının zamanında ödendiğini sözlerine ekledi.