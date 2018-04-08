Akdeniz ateşi yandı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Akdeniz ateşi yandı

    Akdeniz ateşi yandı

    Alt sıralardan kurtulmaya çalışan kırmızı-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında çok zorlandı. Diego’nun mükemmel frikik golüne penaltıdan cevap verdi. 83. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle Antalyaspor 3 puanı cebine koydu

    'de Antalyaspor haftayı Karabükspor deplasmanında geçirdi. Maç beklenenden daha çekişmeli geçti. 9'da Karabüksporlu Kage'nin serbest vuruşunu Boffin çeldi. 12'de Antalyaspor golü buldu. Kazanılan frikikte Diego Angelo düzgün vurdu: 0-1. 31'de beraberliğe yaklaştı. Alican'ın vuruşunu Boffin kurtardı. Devre 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. çok KAÇIRDI İKİNCİ yarıda Karabük daha etkili olan taraftı. 68'de Karadeniz ekibi penaltı kazandı, skoru eşitledi: 1-1. 71'de Karabük mutlak golden oldu. Yaklaşık 1 dakika süren karambolden gol çıkmadı. 79'da Emre Güral karşı karşıya kaçırdı. 83'te Yekta'ya çarpan top Doukara'nın önünde kaldı. Asistinde Deniz Kadah boş kaleye yolladı: 1-2. Deniz 3 haftada 3 gol attı. Antalya 3 puanı hanesine yazdırdı.

    'SAYGIYI HAK EDiYORLAR'
    Antalyaspor'un hocası , 2-1'lik galibiyetin ardından hem kendi oyuncularını hem de rakip Karabükspor'u övdü. Hamzaoğlu "Karabükspor şartlar ne olursa olsun mücadele ediyor. Saygıyı hak ediyorlar" dedi. Başarılı çalıştırıcı "Önemli bir maçı kazandık. Kanatları etkili kullanmak istemiştik. Bunda zaman zaman başarılı olduk. Hiç kolay bir maç olmadı. Skor 1-1'e gelmesine rağmen disiplinden kopmadılar. Onları tebrik e diyorum. Şimdi önümüzde maçı var. En iyi şekilde hazırlanarak ligin son haftasına kadar aynı ciddiyetle yolumuzda yürüyeceğiz" diye konuştu.
    ANTALYASPOR SERiYE TAKTI
    Ligde bir dönem kötü günler yaşayan Antalyaspor, müthiş çıkışını Karabükspor deplasmanında da sürdürdü. Karadeniz deplasmanına gelmeden önce deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2, evinde Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla geçen Akdeniz ekibi, Karabük'ü de devirerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kalan 6 haftadaki zorlu fikstürü öncesi önemli bir puan avantajı elde etti. Puanını 34'e yükselterek önemli ölçüde rahatladı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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