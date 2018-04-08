Akdeniz ateşi yandı
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan kırmızı-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında çok zorlandı. Diego’nun mükemmel frikik golüne Ergin Keleş penaltıdan cevap verdi. 83. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle Antalyaspor 3 puanı cebine koydu
'SAYGIYI HAK EDiYORLAR'
Antalyaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, 2-1'lik galibiyetin ardından hem kendi oyuncularını hem de rakip Karabükspor'u övdü. Hamzaoğlu "Karabükspor şartlar ne olursa olsun mücadele ediyor. Saygıyı hak ediyorlar" dedi. Başarılı çalıştırıcı "Önemli bir maçı kazandık. Kanatları etkili kullanmak istemiştik. Bunda zaman zaman başarılı olduk. Hiç kolay bir maç olmadı. Skor 1-1'e gelmesine rağmen disiplinden kopmadılar. Onları tebrik e diyorum. Şimdi önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. En iyi şekilde hazırlanarak ligin son haftasına kadar aynı ciddiyetle yolumuzda yürüyeceğiz" diye konuştu.
ANTALYASPOR SERiYE TAKTI
Ligde bir dönem kötü günler yaşayan Antalyaspor, müthiş çıkışını Karabükspor deplasmanında da sürdürdü. Karadeniz deplasmanına gelmeden önce deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2, evinde Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla geçen Akdeniz ekibi, Karabük'ü de devirerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kalan 6 haftadaki zorlu fikstürü öncesi önemli bir puan avantajı elde etti. Puanını 34'e yükselterek önemli ölçüde rahatladı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:49
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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