Antalyaspor'dan kritik galibiyet – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan kritik galibiyet

    Antalyaspor'dan kritik galibiyet

    'in 28. hafta mücadelesinde , ligin dibine demir atan ve 7 maçtır kazanamayan 'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin golleri Diego Angelo ve Deniz Kadah'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan kaydetti.

    Bu sonucun ardından 12 puanla son sırada yer alan , ligin bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi neredeyse kesinleşti. ise puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

    Karabükspor 29. haftada 'ya konuk olacak. Antalyaspor ise 'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
    1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    12. dakikada Antalyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diego, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-1

    30. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Hakan Aslantaş ceza sahasına ortaladı. Ön bölümdeki Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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