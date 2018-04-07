Antalyaspor'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor, ligin dibine demir atan ve 7 maçtır kazanamayan Karabükspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin golleri Diego Angelo ve Deniz Kadah'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Ergin Keleş kaydetti.
Bu sonucun ardından 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor, ligin bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi neredeyse kesinleşti. Antalyaspor ise puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.
Karabükspor 29. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Antalyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diego, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-1
30. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Hakan Aslantaş ceza sahasına ortaladı. Ön bölümdeki Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:40
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
Yorum
NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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