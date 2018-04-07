Antalyaspor'dan kritik galibiyet

Bu sonucun ardından 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor, ligin bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi neredeyse kesinleşti. Antalyaspor ise puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

Karabükspor 29. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Antalyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diego, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-1

30. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Hakan Aslantaş ceza sahasına ortaladı. Ön bölümdeki Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.