Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Karabükspor maçının son çalışmasını yaptı. Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 oynadı, ardından da 3 gruba ayrılarak yarım sahada çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da yarım sahadaki taktik maçta yeşil yelekli takımda oynadı.
Bugün uçakla Ankara'ya gidecek olan Antalyaspor, oradan da kara yoluyla Karabük'e geçecek. Antalyaspor, maç öncesi son çalışmasını yarın Karabük'te yapacak.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:29
-
Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
-
Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
-
Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.