Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , hazırlıklarını tamamladı

    Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 28. haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 28. haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.
    Antalyaspor, Karabükspor maçının son çalışmasını yaptı. Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 oynadı, ardından da 3 gruba ayrılarak yarım sahada çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da yarım sahadaki taktik maçta yeşil yelekli takımda oynadı.
    Bugün uçakla 'ya gidecek olan Antalyaspor, oradan da kara yoluyla Karabük'e geçecek. Antalyaspor, maç öncesi son çalışmasını yarın Karabük'te yapacak.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:29
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