Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor'la 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fitness salonundaki çalışmanın ardından futbolcular, sahada idmana devam etti. Kısa süreli istasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada taktik maç oynadı.

Yeşil, beyaz ve mavi yelekli takımların karşılaşmasını, mavi yelekli futbolcular kazandı.

Öte yandan, bir grup Antalyaspor taraftarı, antrenmanı izleyip takımlarına destek verdi.

Taraftarın ziyaretine teşekkür eden teknik direktör Hamzaoğlu, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını, taraftarın da büyük desteğini gördüklerini belirtti.

Hamzoğlu, "Taraftar konusunda takım olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımızdan çok büyük güç aldık. Biz asla maç ve rakip ayırımı yapmıyoruz. Her maça galibiyet için çıkıyoruz ve her zaman önümüzdeki ilk karşılaşmayı en önemli olarak görüyoruz. Çok güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.